В Ярославле рассказали о маршруте «Народного парада»

В День Победы военная техника пройдет по крупным улицам всех районов Ярославля. В правительстве рассказали, что движение начнется в 10 утра от ракетного училища, закончится там же примерно в 14:10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

От ракетного училища техника выедет на Московский проспект и поедет в сторону Крестов, повернет во Фрунзенский район. Далее проследует по проспекту Фрунзе до Богоявленской площади. Военные машины проедут по центру и уедут за Волгу по мосту. В Заволжском районе техника проедет по проспекту Авиаторов, Машиностроителей и вернется на Юбилейный мост, с которого выедет на Тутаевское шоссе, проедет мимо ТЦ «РИО», по Ленинградскому проспекту и через Промышленное шоссе выйдет на Пятерку. Там она проедет по улицам Угличская, Городском Вал и вернется в ракетное училище. Скорость транспорта будет порядка 20 км/ч.

Алла Чижова