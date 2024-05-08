Дело о мошенничестве в отношении дочери участника СВО расследует центральный аппарат СКР

Расследование возбужденного в Ростовской области уголовного дела о мошенничестве в отношении малолетней дочери участника СВО будет продолжено центральным аппарате следственного комитета России (СКР). О передаче материалов сообщается в телеграм-канале СКР.

По версии следствия, знакомый пропавшего без вести участника СВО продал часть его земельного участка своему брату, а позже переоформил вторую половину участка на своего знакомого. Для этого он использовал полученную ранее доверенность на право распоряжения имуществом.

Отмечается, что при проведении сделок обвиняемый скрыл от нотариуса, что на земельном участке находится дом, в котором проживала в том числе малолетняя дочь участника СВО.

Фигурант уголовного дела находится под стражей.

Мария Иванова