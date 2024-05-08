В Ярославле при пожаре в многоэтажке погиб человек

В Ярославле в результате пожара в квартире многоэтажного дома погиб человек. Об этом сообщили в региональном СК.

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По данным ГУ МЧС в Ярославской области, пожар в квартире на улице Урицкого начался в 11:13, в 12:06 его уже ликвидировали. Тушением занимались 24 человека личного состава и 5 единиц техники. В ведомстве добавили, что пожар уничтожил квартиру.

В СУ СК России по Ярославской области рассказали, что в пожаре погиб мужчина, его супругу доставили в больницу с отравлением угарным газом. Предварительная причина пожара — неосторожное обращением с огнем. СК проверяет ситуацию.

Алла Чижова