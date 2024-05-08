В Анапу приедут на отдых дети из подтопленных районов Оренбургской области

Первая группа детей из пострадавших от паводка районов Оренбургской области прибудет в Анапу 11 мая, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Программа оздоровления детей из зоны затопления разработана по поручению президента России Владимира Путина.

В первом потоке здравницы Анапы примут четыреста детей, чьи семьи пострадали от катастрофического паводка этой весной. Для гостей из Оренбургской области подготовлены места размещения, разработана программа оздоровительных мероприятий и экскурсий. Всего летом этого года на отдых в детских оздоровительных центрах Краснодарского края планируют принять более четырех тысяч ребят из пострадавших от подтопления территорий, сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Паводок на реке Урал и ее притоках начался в апреле текущего года, от подтопления пострадали большие территории в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Обстановка в зоне паводка остается сложной.

Анна Перова, Краснодар