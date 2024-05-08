Уровень занятости населения Ростовской области достиг 61,6%

Численность занятого населения в Ростовской области за январь-март 2024 года составила 61,6%, сообщает Ростовстат.

Показатель вырос на 2,2% по сравнению с показателем января-марта 2023 года. Отмечается, что уровень занятости населения в регионе остается одним из самых высоких в ЮФО.

Уровень общей безработицы в Ростовской области держится на уровне 2,7%. Численность безработных в январе-марте 2024 года составила 59,1 тыс.человек в возрасте от 15 лет. Это на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

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Кристина Федичкина