На Кубани количество выявленных поддельных купюр снизилось на 21%

В первом квартале 2024 года в Краснодарском крае было обнаружено 117 фальшивых денежных знаков, что на 21% меньше показателя первого квартала прошлого года, сообщает пресс-служба Южного Главного управления Банка России. Снижение количества поддельных банкнот в регионе связано с ростом безналичного оборота денежных средств.

По данным Южного ГУ Центробанка, больше всего в Краснодарском крае было выявлено поддельных банкнот номиналом 5 тыс. руб. – 79 штук, номиналом 1 тыс. руб. – 29 штук, гораздо реже подделывают банкноты достоинством 2 тыс. руб. За первый квартал 20214 года в крае обнаружили две фальшивые купюры долларов США. Все поддельные платежные средства изъяты и переданы в органы полиции.

Банк России напоминает, что для повышения уровня профессиональных компетенций кассиры предприятий и организаций могут пройти бесплатное дистанционное обучение по вопросам определения подлинности денежных знаков. Программа включает интерактивный учебный курс и блок тестовых заданий.

Анна Перова, Краснодар