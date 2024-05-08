Ярославские депутаты обеспокоены сроками нанесения дорожной разметки

В Ярославле депутаты муниципалитета обеспокоены тем, что основной объем разметки на дорогах появится только к осени, а власти пообещали рассмотреть вариант заключения трехлетних договоров. Вопрос обсуждали на комиссии по ЖКХ и благоустройству муниципалитета Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

На заседании депутатам доложили, что в этом году на дорожную разметку направят 50 млн руб. Всего будет два контракта, с одним подрядчиком в настоящее время заключают договор, торги по второму контракту только планируют провести.

«Сегодня у нас 8 мая, реально ни одного контракта еще не подписано, 50 млн мы заложили в бюджете, только 20 млн вы разыграли. Я сейчас к чему веду разговор. Ладно, сроки слетели, но работы не должны слететь, потому что в конце августа разметка появится, это хорошо, но лучше бы, если бы она появилась в начале сезона дорожного, то есть тогда примите меры так, чтобы подрядчик сейчас активизировался и, наверное, хотя бы наверстали в реале разметку»,— обратился председатель муниципалитета Сергея Калинин.

Директор ДГХ Ярославля Ярослав Овчаров пояснил, что по контракту на 20 млн сроки по работам ограничены. По второму контракту задержка произошла из-за обнаруженной ошибки в документации и пришлось изменить расценку по демаркировке старой разметки.

«По погодным условиям мы успеваем нанести дорожную разметку, и, в принципе, разметка, она сезонная. Мы должны точно понимать, что у нас, к сожалению или к счастью, за один день разметка во всем городе точно не будет нанесена. Просто физически не хватит сил ни у одной компании, ни у десяти компаний. Вчера аукцион состоялся, сейчас контракт в стадии подписания. Подрядная организация, которая работала в прошлом году по муниципальному контракту по нанесению дорожной разметки, уже приступила к гарантийным обязательствам и наносит дорожную разметку в рамках муниципального контракта. Подрядчик высадился на нашу территорию, технику и материалы уже завез»,— сказал господин Овчаров.

Депутат Олег Ненилин предложил заключать контракты заранее, например, в 2024 году на 2026 год. Глава ДГХ не согласился, обратив внимание на то, что в текущем году не известен список дорог, которым понадобится разметка в 2026 году, а также может измениться стоимость. Господин Ненилин предложил рассчитывать цену контракта по погонным метрам без привязки к адресу.

«Один вариант, вот этот мы предлагали, начать заранее эту работу, не тянуть до последнего момента. А второй вариант, мы говорили про возможность заключения трехлетнего контракта. Пусть подрядчик на три года заключит контракт и занимается этой разметкой уже в марте, в апреле, когда погода позволяет, а не в августе, в сентябре»,— пояснил депутат.

Ярослав Овчаров сообщил, что такую возможность мэрия рассмотрит.

Алла Чижова