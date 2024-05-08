Двоих жителей Ростовской области будут судить за использование рабского труда

В Волгодонской районный суд Ростовской области поступило уголовное дело Федора и Ивана Мунтьяновых, обвиняемых в использовании рабского труда (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, Федор Мунтьянов и Иван Мунтьянов с 2020 по 2023 год использовали рабский труд пяти человек. «Потерпевшие содержались в помещении, где отсутствовали надлежащие условия для проживания и питания, к ним применялось физическое насилие, а также высказывались угрозы применения насилия»,— говорится в сообщении.

Подсудимые находятся под стражей, первое судебное заседание по делу назначено на 16 мая.

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Кристина Федичкина