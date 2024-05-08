Ростов занял 14 строчку в рейтинге самых музыкальных городов-миллионников

Ростов-на-Дону оказался на 14 строчке рейтинга самых музыкальных городов-миллионников России. Об этом сообщает пресс-служба сервиса 2ГИС. По итогам первых четырех месяца текущего года пользователи геосервиса по всей России искали караоке-бары на 24% чаще, чем за аналогичный период 2023 года.

Так, в Ростове-на-Дону приходится два караоке-бара на 100 тыс. человек. При этом всего в городе 25 подобных заведений.

Уточняется, что Краснодар стал одним из самых музыкальных городов-миллионников, заняв вторую строчку рейтинга. Его обогнала лишь Уфа. В Краснодаре пять баров приходится на 100 тыс. человек. Всего в городе находится 54 подобных заведения. По их количеству город обгоняет Москва (372), Санкт-Петербург (158), Уфа (61) и Казань (57).

«За пять лет, с весны 2019 года, количество караоке-баров в России выросло на 18%», — говорится в сообщении.

Отмечено, что завершает рейтинг город Омск и оставшиеся города-миллионники. В Омске, как и в Ростове-на-Дону, на 100 тыс. человек приходится два караоке-бара. Всего в городе насчитывается 23 подобных заведения. А в городах, не вошедших в список, в общей сумме расположены более 1 тыс. караоке-баров.

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Анастасия Родичева