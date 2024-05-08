В Ярославской области клещи покусали почти 500 человек за неделю

В Ярославской области более 470 человек пострадали от укусов клещей за прошлую неделю. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Это пострадавшие, которые обратились за медицинской помощью. Среди них больше всего жителей Ярославля, 23% - дети. Всего было исследовано более тысячи клещей.

«Зараженность клещей энцефалитом, боррелиями, эрлихиями и анаплазмой на 18-ю неделю текущего года меньше средних многолетних значений за аналогичный период времени»,— подчеркнули в ведомстве.

Алла Чижова