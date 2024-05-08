В Ярославле могут опять продлить отопительный сезон

В Ярославле отопительный сезон могут не закончить 13 мая, власти ориентируются на погоду. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров на заседании комиссии по ЖКХ муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Буквально сегодня прошел штаб министерства ЖКХ Ярославской области, где еще раз уточняют дату по региону. Конечно, мы смотрим по погодным условиям. Мы говорим о том, что данная дата может быть скорректирована»,— цитирует господина Овчарова портал «Yarnews».

Подготовка к новому отопительному сезону начнется после отключения отопления и продлится все лето. Господин Овчаров сообщил, что проведение первых гидравлических испытаний в этом году запланировано на 21-22 мая.

Позднее губернатор Михаил Евраев в эфире «Вести-Ярославль» заявил, что продление отопительного сезона не планируется.

Алла Чижова