В Ярославле могут опять продлить отопительный сезон
В Ярославле отопительный сезон могут не закончить 13 мая, власти ориентируются на погоду. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров на заседании комиссии по ЖКХ муниципалитета.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
«Буквально сегодня прошел штаб министерства ЖКХ Ярославской области, где еще раз уточняют дату по региону. Конечно, мы смотрим по погодным условиям. Мы говорим о том, что данная дата может быть скорректирована»,— цитирует господина Овчарова портал «Yarnews».
Подготовка к новому отопительному сезону начнется после отключения отопления и продлится все лето. Господин Овчаров сообщил, что проведение первых гидравлических испытаний в этом году запланировано на 21-22 мая.
Позднее губернатор Михаил Евраев в эфире «Вести-Ярославль» заявил, что продление отопительного сезона не планируется.