Памятник погибшим воинам СВО открыли в Адлерском районе Сочи

На территории Адлерского района города Сочи прошло открытие памятника погибшим воинам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Церемония торжественного открытия прошла на Аллее героев по улице Интернациональной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Сочи Фото: администрация Сочи

Сегодня, начиная с 18:00, на площади пройдет концерт творческих коллективов учреждений культуры и ансамбля войсковой части № 98544 «Магистраль», а также ансамбля 8-й общевойсковой армии ЛНР «Новороссия». Помимо этого, состоится всероссийская акция «Огненные картины», в рамках которой из 7 тыс. свечей выложат знамя Победы и слово «Победа».

«В память о подвиге города-госпиталя Сочи также пройдет театрализованная акция „Вальс медсестры“. А в 22:00 все участники мероприятия, жители и гости города споют легендарную песню „День Победы“», — отмечено в сообщении.

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Анастасия Родичева