Ростов оказался на четвертом месте среди городов России по подорожанию новостроек за год

Ростов-на-Дону занял четвертую строчку в списке городов-миллионников России по подорожанию новостроек за год. Об этом сообщает пресс-служба Яндекса. При этом отмечено, что в Краснодаре новостройки дорожают медленнее, чем в большинстве крупных городов страны.

Уточняется, что за последний месяц новостройки Ростова-на-Дону подорожали на 1,2% до 140,5 тыс. руб. за кв. м. Годовой рост цен составил 24,6%. В данном случае Ростов уступил Челябинску, Волгограду и Нижнему Новгороду.

В Краснодаре рост цен на квартиры в новостройках, по сравнению с апрелем 2023 года, составил 8,7%. Специалисты подчеркивают, что это третий результат после Самары и Санкт-Петербурга.

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Анастасия Родичева