На Дону за месяц выявили 117 случаев недостоверного декларирования зерна

В Ростовской области в апреле текущего года выявлено 117 деклараций о соответствии на злаковые, зернобобовые и масличные культуры, которые были выданы на зерно, непрошедшее процедуры подтверждения соответствия требованиям технического регламента «О безопасности зерна». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Анализ протоколов испытаний показал, что отсутствуют исследования по наличию ГМО, загрязненности мертвыми насекомыми-вредителями, бензапирена, а также исследований, относящимся к группам токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, редионуклидов и вредных примесей.

«Так, 23 апреля специалисты выявили факт недостоверного декларирования партии пшеницы объемом 10 тыс. т. Владельцем зерна является ООО „Маяк-Агро“, осуществляющее свою деятельность в области реализации и перевозки зерновых культур на территории Ростова», — говорится в сообщении.

Специалисты управления Россельхознадзора приняли решение признать декларацию о соответствии недействительной. Помимо этого, заявителю было направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению.

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Анастасия Родичева