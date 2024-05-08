Очередную партию гуманитарного груза отправили из Сочи в зону СВО

Из Сочи в зону проведения специальной военной операции направили очередную партию гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Собирали помощь депутаты, актив ТОС «Горное Лоо» и жители села. В состав груза вошли продукты питания, бутилированная вода и предметы личной гигиены.

Уточняется, что заявки от мобилизованных и добровольцев рассматриваются в рамках Координационного совета.

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Анастасия Родичева