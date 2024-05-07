ЭТК и до реального недалеко

Как стало известно «Ъ-Юг», в Ростове начался второй судебный процесс над Андреем Пунтусом, который руководил предприятием «Ирис» (производит электронное оборудование для космической и железнодорожной отраслей). В 2018 году Андрей Пунтус был осужден условно за злоупотребление полномочиями. Как и тогда, сейчас его обвиняют в привлечении посредника между «Ирисом» и заказчиком. По версии обвинения, таким образом экс-руководитель «Ириса» и его неустановленные сообщники незаконно получили около 5 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Пунтус войдет в один и тот же суд дважды

Фото: «Ъ-Юг» Андрей Пунтус войдет в один и тот же суд дважды

Фото: «Ъ-Юг»

В Ленинском районном суде Ростова начался процесс над бывшим руководителем АО «Производственно-конструкторское предприятие „Ирис“» Андреем Пунтусом, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщается на сайте суда. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Как следует из судебных материалов, в 2012 году некий заказчик обратился на предприятие «Ирис» за производством настройки аппаратуры микропроцессорной системы управления и диагностики.

По версии обвинения, «Ирис» располагал возможностью выполнить необходимые работы, но Андрей Пунтус якобы привлек для этого стороннюю фирму ЭТК. В итоге заказ все равно был исполнен специалистами «Ириса», однако оплата в сумме более 5 млн руб. ушла в ЭТК.

По данным следствия, Андрей Пунтус и его неустановленные сообщники поделили эти деньги между собой.

«Ирис» указан в уголовном деле потерпевшей стороной.

Господин Пунтус с обвинением не согласен. По его версии, отношения «Ириса» со всеми контрагентами носили обычный гражданско-правовой характер.

По данным картотеки Ленинского райсуда, Андрея Пунтуса защищает адвокат Инна Крыгина. Уточнить версию защиты не удалось: госпожа Крыгина на телефонные звонки «Ъ-Юг» не ответила.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в самостоятельное производство.

Это уже второй суд над Андреем Пунтусом, связанный с его деятельностью на посту руководителя АО «ПКП “Ирис”». Как писал «Ъ-Юг», в 2018 году его обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), из-за которого предприятие упустило выгоду в размере 26 млн руб.

По версии обвинения, господин Пунтус продавал продукцию «Ириса» заказчикам не напрямую, а через посредника, который перепродавал оборудование конечному покупателю (структурам АО РЖД) с наценкой. При этом посредником также была фирма ЭТК.

Андрей Пунтус и тогда обвинение не признал. По его словам, у «Ириса» не было ни одного покупателя продукции, кроме ЭТК. «ООО “ЭТК” — это не “фирма-прокладка”, а реальный покупатель»,— отмечал бывший руководитель «Ириса».

По его словам, ни одна из организаций, которым в дальнейшем было поставлено оборудование со стороны ООО «ЭТК», никогда не являлась контрагентом «Ириса» и за заключением договора не обращалась.

В 2018 году Андрей Пунтус высказывал предположение, что уголовное дело в отношении него было возбуждено по доносу неких сотрудников «Ириса», которых он уличил в сомнительной деятельности. Однако, Ленинский райсуд тогда признал вину Андрея Пунтуса в злоупотреблении полномочиями доказанной и назначил ему условное наказание в виде трех лет лишения свободы.

АО «Производственно-конструкторское предприятие “Ирис”» было учреждено в 2009 году в Ростове-на-Дону на базе работавшего еще при СССР Ростовского специального проектно-конструкторского бюро. Организация с 1972 года разрабатывает навигационное оборудование для военных кораблей, средства железнодорожной автоматики, а также аппаратуру систем управления наземным технологическим оборудованием стартовых комплексов (используется на Байконуре).

«Ирис» входит в структуру научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна» (АО «Корпорация “ВНИИЭМ”»).

Вадим Водолазов