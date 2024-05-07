На Кубани с начала года составили более 1,3 тыс. протоколов за незаконную торговлю

В Краснодарском крае за первые три месяца года составили более 1,3 тыс. протоколов за незаконную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Из 1338 протоколов 61% был составлен за первичное нарушение.

«Сотрудники администраций обследуют места стихийной торговли — точки у остановок общественного транспорта, площадки вблизи розничных рынков и крупных торговых центров, а также обочины вдоль проезжей части. Всего за три месяца специалисты провели более 5,2 тыс. выездов», — говорится в сообщении.

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Анастасия Родичева