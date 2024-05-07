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Брокерскую платформу нагрузили приговором

В Краснодаре осуждены топ-менеджеры финансовой пирамиды «ФТ групп»

Вступил в силу приговор учредителю ООО «ФТ групп» Рамилю Клушеву, а также троим сотрудникам компании, которые осуждены к лишению свободы на различные сроки за мошенничество. Компания «ФТ групп» из Екатеринбурга в 2021 году открыла филиал в Краснодаре и предлагала гражданам, в том числе претендентам на трудоустройство, переводить деньги на брокерскую платформу p-traiding, хотя не имела лицензии на работу брокера. Ущерб потерпевшим составил 4,6 млн руб. Ресурс p-traiding сейчас заблокирован по требованию МВД.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор Рамилю Клушеву, учредителю и гендиректору ООО «ФТ групп» (судом первой инстанции назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы), а также директору филиала в Краснодаре Антону Мальчугову (3,5 года) и старшему менеджеру Геннадию Костину (3 года и 1 месяц). Всем подсудимым предстоит отбывать наказание в колонии общего режима.

Анатолий Артемов, еще один старший менеджер ООО «ФТ групп», приговоренный к 1 году и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима, не стал обжаловать решение первой инстанции.

Материалы судебного процесса размещены в картотеке краевого суда.

Рамиль Клушев зарегистрировал ООО «ФТ групп» в мае 2021 года в Екатеринбурге, после чего открыл филиалы в Нижнем Новгороде, Казани и Краснодаре. Судом установлено, что юридическое лицо было создано для прикрытия противоправной деятельности господина Клушева и его сообщников, которые намеревались присваивать средства граждан под видом работы на брокерской платформе p-traiding.

Злоумышленники рассчитывали на низкий уровень компетентности граждан в вопросах трейдинговой (брокерской) деятельности, обещая доходность инвестиций в размере 2% в месяц.

На самом деле «ФТ групп» не имело лицензии Центрального банка РФ на осуществление брокерской, дилерской, инвестиционной и депозитарной деятельности.

«Личный кабинет» инвестора, где якобы отражалось движение средств на счете и начисление прибыли, был подделкой.

Что касается самой платформы p-traiding, то в приговоре топ-менеджерам ООО «ФТ групп» этот проект назван несуществующим. Интернет-ресурс p-traiding.ru работал с 2020 года, а в 2023 году был заблокирован по требованию МВД РФ.

Как следует из приговора, для привлечения потенциальных жертв злоумышленники действовали под видом поиска сотрудников на вакансии офис-менеджера, администратора, специалиста по работе с клиентами.

Жительница Краснодара, признанная потерпевшей, сообщила, что представители «ФТ групп» вышли на нее через сайт поиска работы и предложили должность HR-менеджера. После собеседования и «обучения», на котором рассказали об инвестировании в брокерскую платформу p-traiding, женщине предложили открыть счет на 200 тыс. руб., после чего в «личном кабинете» отразилась «прибыль» в сумме 8 тыс. руб. Поверив в добросовестность сотрудников «ФТ групп», гражданка передала Рамилю Клушеву 3,6 млн руб., однако вернуть свои средства женщина смогла только после возбуждения дела о мошенничестве.

Еще один потерпевший просил принять его в «ФТ групп» на должность администратора, однако ему объяснили, что вакансия доступна только для тех, кто имеет счет на платформе p-traiding. Гражданин был безработным, но сотрудники «ФТ групп» помогли ему оформить кредиты на общую сумму 840 тыс. руб., эти средства потерпевший передал мошенникам.

В ходе расследования дела и суда Рамиль Клушев и его сообщники полностью признали себя виновными, но от дачи показаний отказались.

Анна Перова, Краснодар

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