Lime представляет летнюю кампанию The Cruise

Летняя коллекция российской марки Lime The Cruise вдохновлена средиземноморскими пейзажами. В моделях просматриваются яркие морские мотивы, используются легкие ткани, кроше и вышивка. Классические костюмы с шортами, комплекты изо льна в пижамном стиле с бантами и вышивкой, топы и брюки в характерную «морскую» полоску. В центре внимания — платья для вечеринок и прогулок по городу: также в матросском стиле и с объемными воланами. Футболки и поло с вышивкой из бисера, надписями и принтами дополнят образы, а необычные украшения в виде рыбок, ракушек и подвески на кожаном шнуре добавят акцентов. В коллекцию также вошли аксессуары для волос и сумки.

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