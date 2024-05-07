Как выглядят куртки советской бейсбольной команды

Команда магазина NUW Store и московского бара Underdog представила капсульную коллекцию курток, посвященных легендарной советской команде по бейсболу «Красные дьяволы» МХТИ. Они несколько раз выигрывали чемпионаты СССР и России, а трех игроков из команды «Дьяволов» даже подписал профессиональный клуб американской лиги California Angels. В капсульную коллекцию, посвященную команде, вошли традиционные бомберы, бейсбольные джерси, футболки и лонгсливы, бейсболки и аксессуары: флажки и шлемы для посещения стадионов (прочные «кепки» с местами под банки по бокам). Вся коллекция уже в продаже — ее можно найти на сайтах NUW Store и Underdog, также с 4 мая в пространстве бутика открылся поп-ап корнер с капсулой «Красные дьяволы».

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