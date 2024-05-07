В Ростове за неделю привели в порядок около 5 тыс. кв. м дорожного полотна

На территории Ростова-на-Дону за минувшую неделю специалисты дорожной службы привели в порядок около 5 тыс. кв. м дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечено, что были устранены разрушения на 3684 кв. м традиционной асфальтобетонной смесью, а на 1147 кв. м — струйно-инъекционным методом. Работы шли на улицах Верхненольной, Вересаева, Доватора, 13-й Линии и 14-й Линии.

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Анастасия Родичева