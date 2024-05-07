В Волгодонске будут судить жителя Сочи за попытку сбыта более 5 кг наркотиков

В Волгодонске прокуратура утвердила заключение по уголовному делу 36-летнего жителя Сочи, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Мужчину будут судить по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Следствие считает, что в январе 2024 года задержанный, находясь в другом регионе, в Интернете купил крупную партию синтетического наркотика и планировал разложить его в тайники на территории Ростовской области для продажи. Однако мужчину задержали, а наркотические средства изъяли.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Анастасия Родичева