На Кубани сотрудники ФСБ выявили подпольную нарколабораторию

В Белореченском районе Краснодарского края сотрудники краевого управления ФСБ пресекли деятельность местных жителей, организовавших в частом доме лабораторию по производству синтетических наркотических средств, сообщает пресс-служба управления. В ходе обыска изъято около 1 кг наркотического средства мефедрона, а также емкости с химическими реактивами объемом более 100 л.

Следственный отдел управления ФСБ России по Краснодарскому краю возбудил в отношении злоумышленников уголовное дело о незаконном производстве наркотического средства в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), участники группы задержаны и помещены под стражу. В случае признания фигурантов дела виновными им грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

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Анна Перова, Краснодар