В Ставрополе 9 мая ограничат движение транспорта на 21 улице

Во время празднования 9 мая в Ставрополе ограничат движение транспорта на 21 улице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Ограничение будет действовать с 7:00 до 23:59.

Так, в центре города движение будет ограничено: по улицам Дзержинского от Л. Толстого до Р. Люксембург, М. Морозова от Ломоносова до Маршала Жукова, Маршала Жукова от Мира до Дзержинского, Советской, Булкина, Артема от Мира до Дзержинского, Суворова от Советской до Ставропольской, Ставропольской от Суворова до Подгорной, Р. Люксембург от Дзержинского до проспекта К. Маркса, Кавалерийской от Дачной до Дзержинского, Пушкина от Дзержинского до Мира, Ленина от Л. Толстого до Р. Люксембург, а также проспектам Октябрьской Революции и К. Маркса от Голенева до пр-та Октябрьской Революции.

В Юго-Западном районе проехать будет нельзя по улицам Шпаковской от Доваторцев до проспекта Ворошилова, 50 лет ВЛКСМ от Шпаковской до Тухачевского, генерала Маргелова, Ивана Щипакина, Матрены Наздрачёвой, Павла Буравцева и по проспекту Российскому от Западного обхода до ул. Тухачевского.

Также в этот день будет приостановлена работа троллейбусных маршрутов № 1, 2, 4, 9.

«Объехать перекрытые для движения участки можно по улицам Мира, Голенева, Маяковского, Л. Толстого, Комсомольской от Р. Люксембург до пер. Чкалова, Р. Люксембург от Мира до Дзержинского, Дзержинского от Л. Толстого до Краснофлотской, Войтика, Гражданской, Орджоникидзе, Доваторцев, Пирогова, пр-ту Ворошилова, Тухачевского, Западному обходу», — отмечено в сообщении.

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Анастасия Родичева