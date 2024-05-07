Из Ростовской области в Абхазию за неделю экспортировали 9 т молочной продукции

Девять тонн молочной продукции в ассортименте экспортировано по итогам минувшей недели с территории Ростовской области в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Уточняется, что продукцию признали полностью безопасной и соответствующей требованиям страны-импортера. Качество проверялось в аккредитованных лабораториях.

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Анастасия Родичева