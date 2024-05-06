Жизнь в оранжерее
В Петергофе проходит персональная выставка ювелира Ильгиза Фазулзянова «Пробуждение»
1 мая в обновленном культурно-выставочном пространстве «Большая оранжерея» на территории Государственного музея-заповедника «Петергоф» открылась масштабная выставка авторских работ самого известного и титулованного российского ювелира Ильгиза Фазулзянова. Экспозиция называется «Пробуждение», а собранные на ней ювелирные предметы и сама сценография передают состояние природы после долгой зимы. В двух залах представлены в общей сложности 100 произведений высокого ювелирного искусства. Около четверти работ были созданы специально к выставке, некоторые произведения предоставили коллекционеры творчества Фазулзянова. Все экспонаты распределены по «клумбам», на которых распустились прозрачные тюльпаны из плексигласа с радужным напылением. Над ними в прозрачных капсулах парят драгоценности. «На этот раз тюльпаны в оранжерее распустились раньше, чем в парке»,— шутит Ильгиз. По его словам, каждая ювелирная вещь — это «запечатленное в миниатюре мгновение природы». Каждый из 100 ювелирных предметов уникален и неповторим. Все произведения, вдохновленные природой, исполнены из золота, драгоценных камней и ювелирной эмали. Эту сложную материю Ильгиз освоил в совершенстве и с легкостью сочетает разные ее виды: выемчатую, перегородчатую, витражную. Эмалевые техники не просто обогащают палитру цвета, но позволяют играть на нюансах и создавать тончайшие переходы. Все это помогает мастеру реализовывать в своем творчестве самые разные идеи и размышления о жизни. «Коммерсантъ Стиль» отобрал самые интересные и сложные экспонаты.
Выставка «Пробуждение» в «Большой оранжерее» продлится до 28 июля.