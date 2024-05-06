Жизнь в оранжерее

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1 мая в обновленном культурно-выставочном пространстве «Большая оранжерея» на территории Государственного музея-заповедника «Петергоф» открылась масштабная выставка авторских работ самого известного и титулованного российского ювелира Ильгиза Фазулзянова. Экспозиция называется «Пробуждение», а собранные на ней ювелирные предметы и сама сценография передают состояние природы после долгой зимы. В двух залах представлены в общей сложности 100 произведений высокого ювелирного искусства. Около четверти работ были созданы специально к выставке, некоторые произведения предоставили коллекционеры творчества Фазулзянова. Все экспонаты распределены по «клумбам», на которых распустились прозрачные тюльпаны из плексигласа с радужным напылением. Над ними в прозрачных капсулах парят драгоценности. «На этот раз тюльпаны в оранжерее распустились раньше, чем в парке»,— шутит Ильгиз. По его словам, каждая ювелирная вещь — это «запечатленное в миниатюре мгновение природы». Каждый из 100 ювелирных предметов уникален и неповторим. Все произведения, вдохновленные природой, исполнены из золота, драгоценных камней и ювелирной эмали. Эту сложную материю Ильгиз освоил в совершенстве и с легкостью сочетает разные ее виды: выемчатую, перегородчатую, витражную. Эмалевые техники не просто обогащают палитру цвета, но позволяют играть на нюансах и создавать тончайшие переходы. Все это помогает мастеру реализовывать в своем творчестве самые разные идеи и размышления о жизни. «Коммерсантъ Стиль» отобрал самые интересные и сложные экспонаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Подвеска «Снегири» в далеком 2011 году принесла Ильгизу Гран-при и звание «Чемпиона чемпионов» на международной ювелирной выставке в Гонконге. Ее силуэт напоминает изображение, выхваченное светом уличного фонаря Двусторонний подвес «Пробуждение» — цветок тюльпана с драгоценной тлей на стебле, которая мешает растению набрать силу и зацвести. С обратной стороны внимательный взгляд человека, который оберегает цветок Подвеска «Перед грозой» — изображает стремительных ласточек на фоне облака. Оно составлено в виде мозаики из фрагментов белого нефрита толщиной 1 мм с ажурной оправой (видна с обратной стороны). Сами же скульптурные ласточки сделаны из эмали и расписаны вручную Подвеска «Рыбы» представляет собой цельную пластину халцедона с резным рельефным изображением рыб. Ее максимальная толщина 4 мм, а минимальная — 0,9 мм. По контуру она обведена бриллиантами и закреплена на шелковом шнуре ручной работы. Внизу подвешена ограненная серая жемчужина В кольце «Бутон лука» запечатлен момент, когда лук созрел и выпускает стрелку с семенами. Центральная деталь, расписанная эмалью, окружена элементами, усыпанными бриллиантами Брошь «Шипы розы» — эта работа является реакцией на события в стране, когда многие друзья стали врагами и так и не смогли примириться: об этом говорят кровавые отпечатки на зеленом эмалевом стебле Брошь «Фиалка» — пример использования разных ювелирных техник в пределах одного украшения: выемчатая эмаль (зеленые листочки), горячая ювелирная эмаль, роспись по эмали (на лепестках), работа с фантазийными огранками (аметист) Брошь «Бабочка. Цветение роз. Роса» изготовлен из кости (новый материал для Ильгиза) с тонкой гравировкой в виде распустившихся цветов. Центральным элементом стал бесцветный бриллиант, похожий на каплю росы Брошь «Лист лотоса» – для этого украшения выбран титан, поскольку в золоте невозможно было бы добиться такого оттенка и ажурной легкости. Применена техника лазерного спекания титана, а также его анодирование (электрохимическое оксидирование) Следующая фотография 1 / 9 Подвеска «Снегири» в далеком 2011 году принесла Ильгизу Гран-при и звание «Чемпиона чемпионов» на международной ювелирной выставке в Гонконге. Ее силуэт напоминает изображение, выхваченное светом уличного фонаря Двусторонний подвес «Пробуждение» — цветок тюльпана с драгоценной тлей на стебле, которая мешает растению набрать силу и зацвести. С обратной стороны внимательный взгляд человека, который оберегает цветок Подвеска «Перед грозой» — изображает стремительных ласточек на фоне облака. Оно составлено в виде мозаики из фрагментов белого нефрита толщиной 1 мм с ажурной оправой (видна с обратной стороны). Сами же скульптурные ласточки сделаны из эмали и расписаны вручную Подвеска «Рыбы» представляет собой цельную пластину халцедона с резным рельефным изображением рыб. Ее максимальная толщина 4 мм, а минимальная — 0,9 мм. По контуру она обведена бриллиантами и закреплена на шелковом шнуре ручной работы. Внизу подвешена ограненная серая жемчужина В кольце «Бутон лука» запечатлен момент, когда лук созрел и выпускает стрелку с семенами. Центральная деталь, расписанная эмалью, окружена элементами, усыпанными бриллиантами Брошь «Шипы розы» — эта работа является реакцией на события в стране, когда многие друзья стали врагами и так и не смогли примириться: об этом говорят кровавые отпечатки на зеленом эмалевом стебле Брошь «Фиалка» — пример использования разных ювелирных техник в пределах одного украшения: выемчатая эмаль (зеленые листочки), горячая ювелирная эмаль, роспись по эмали (на лепестках), работа с фантазийными огранками (аметист) Брошь «Бабочка. Цветение роз. Роса» изготовлен из кости (новый материал для Ильгиза) с тонкой гравировкой в виде распустившихся цветов. Центральным элементом стал бесцветный бриллиант, похожий на каплю росы Брошь «Лист лотоса» – для этого украшения выбран титан, поскольку в золоте невозможно было бы добиться такого оттенка и ажурной легкости. Применена техника лазерного спекания титана, а также его анодирование (электрохимическое оксидирование)

Выставка «Пробуждение» в «Большой оранжерее» продлится до 28 июля.

Нина Спиридонова