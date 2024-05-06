Гурманские будни

Не просто ЗОЖ

На «Белорусской» открылось кафе не столько для следящих за здоровьем, и в частности потреблением сахара, сколько в первую очередь для тех, кому такая еда просто необходима. Nosugar предназначено для больных диабетом и целиакией (непереносимость глютена). В кафе — полноценная посадка, можно перекусить здесь, а можно взять с собой, но к пяти вечера из десертов, на которых здесь сделан акцент, почти ничего не остается: их быстро разбирают. Философия Nosugar — здоровый образ жизни, призывающий отказаться от рафинированного сахара, глютена и дрожжей.

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Все десерты прошли тестирование среди людей с диабетом первого и второго типа под наблюдением врачей-эндокринологов. Результат исследования не показал динамики роста сахара даже спустя два часа. Витрина с десертами очень красочная. Блюда поделены на три типа: низкоуглеводные для диабетиков с использованием эритрита и монк-фрукта в качестве сахарозаменителя, веган-десерты с кокосовым сахаром и сиропом топинамбура, десерты без глютена. Например, ягодная тарталетка с малиновым конфи и фисташками приготовлена из двух видов муки — миндальной и кокосовой, а шоколадный десерт с черной смородиной — из какао и молочного шоколада на мальтите (подсластитель с низким гликемическим индексом). По виду десерты ничем не отличаются от десертов с сахаром. В основном меню есть и завтраки. Например, нежные блинчики без глютена подаются либо без начинки, либо с семгой, которую тут тоже готовят сами, без каких-либо искусственных добавок; то же самое и с ростбифом, который вы встретите в салате из мини-шпината с кунжутным соусом.

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Гринфреш боул — чашка среднего размера с киноа, белой и красной, мини-спаржей, стручковым горохом, брокколи, огурцом, бобами эдамаме, шпинатом и креветками, все заправлено веганским майонезом. Тост на кето-хлебе из злаков с ростбифом или креветками, с чуть островатой испанской сальсой или с гуакамоле и семгой. Есть два вида супов: из чечевицы с телячьими щечками и крем-суп из брокколи, на горячее — запеченная индейка с диким рисом и гречотто с телячьими щечками. На сайте Nosugar можно найти подробную информацию о составе всех блюд. Место по-настоящему уникальное, аналогов в Москве пока не имеет.

Улица Грузинский Вал, дом 11, строение 4 Ежедневно, с 9:00 до 20:00

С подиума в меню

В ресторане Sartoria Lamberti предлагают свою версию недели моды. Шеф-бармен Вадим Малахов запустил «подиумную» пятерку коктейлей, вдохновившись известными мировыми брендами. Коктейль Miu Miu girl со вкусом жвачки, который подают в перламутровом бокале «шале», намекает, что бренд, созданный в 1990-е Миуччей Прадой, вобрал в себя молодежную культуру того времени. К тому же, добавляет Малахов, ему кажется, что такой коктейль хотели бы пить если не все, то многие девушки. В следующем коктейле тут обратились к легендарному Марио Праде и создали напиток в фирменном светло-зеленом цвете Prada. Шеф-бармен решил пойти дальше, взяв за основу парфюмерию бренда, и создал спритц на основе парфюмерных композиций Prada.

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В составе — дистиллят из амбры и эстрагона, кордиал из ананаса и ванили, игристое вино и содовая. Конечно же, не обойден вниманием Ив Сен-Лоран. Его «олицетворяет» коктейль BabyCat, названный в честь экзотического принта. Коктейль крепкий, на основе текилы и французского аперитива Lillet Blanc, подается он с именем легендарного кутюрье с одной стороны и леопардовым принтом — с другой. Газированный напиток Drop посвящен бренду Bottega Venetta, в его создании принимал участие шоколатье: темный ром на пачули, ликер из бергамота и жасминовая содовая с украшением из конфеты ручной работы в виде сережек Drop. В заключение — очень яркий коктейль, который сервируется при вас: Le chouchou (фр. «любимчик») темно-рубинового цвета, на основе ликера бузины и вишни, подается с тремя вишенками, которые напоминают антураж показа осенне-зимней коллекции 2023/24 дизайнера Симона Жакмюса в Версале.

Тверская улица, дом 3 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Ольга Карпова