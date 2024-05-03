Перевозки пассажиров на ЮУЖД за год выросли на 9,4%

В апреле со станций Южно-Уральской железной дороги поездки совершили 735,5 тыс. пассажиров. Это на 9,4% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Из указанного числа пассажиров 553,7 тыс. человек перемещались в пригородном сообщении и 178,9 тыс. в дальнем следовании. В сравнении с апрелем прошлого года эти показатели также увеличились на 6,1% и 21,1% соответственно.

Всего с начала 2024 года количество пассажиров составило 2,9 млн человек, увеличившись за год на 11,4%. Из указанного числа 2,2 млн граждан передвигались пригородным сообщением (+11,4%), 708,2 тыс. — в поездах дальнего следования (+12,9%).

Ольга Воробьева

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