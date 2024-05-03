В суд направлено уголовное дело 13 челябинцев, вовлекавших женщин в проституцию

Ленинский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело 13 жителей региона, обвиняемых в организации проституции и вовлечение 14 женщин в эту деятельность, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемые с февраля 2021 по май 2023 года в Челябинске вовлекли в занятия проституцией около 14 женщин, обещая им получение легкого заработка и оказывая психологическое давление. Пострадавшие неоднократно оказывали платные услуги интимного характера клиентам саун, бань и гостиниц. Инициатором преступной деятельности, по данным следствия, является 25-летний безработный житель Челябинской области, который также вовлек в нее еще 12 южноуральцев. Четыре фигуранта занимались привлечением женщин в проституцию, остальные были задействованы в качестве диспетчеров, водителей и сутенеров.

На имущество обвиняемых общей стоимостью более 3,2 млн руб. наложен арест. Во время следствия фигурантам дела избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ольга Воробьева

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