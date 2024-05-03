Григорий Лепс, Пасхальный фестиваль и «Северный полюс»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут выступления дирижера Валерия Гергиева с симфоническим оркестром и танцевального ансамбля «Урал». Также в честь 9 мая в городе выступит Григорий Лепс. В театре состоится премьера спектакля «За рекой Смородиной», а на выставках покажут работы из цветного стекла и живописные картины с растительными мотивами. В кинотеатрах состоится выход в прокат фильмов «Северный полюс» и «Как я встретил ее маму».

Городские мероприятия

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Григорий Лепс

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Челябинске в честь Дня Победы 9 мая на площади у Торгового центра выступит народный артист России Григорий Лепс. Певец подготовил для зрителей концертную программу «Мы эту победу вовек не забудем». Выступление начнется в 17:00. Вход свободный для всех желающих. Возрастное ограничение 6+.

Концерты

В концертном зале имени Прокофьева 6 мая выступит государственный ансамбль «Урал» с концертной программой «Этих дней не смолкнет слава». Художественным руководителем коллектива является заслуженная артистка РФ Светлана Лукина. Ансамбль выступит на сцене с народными танцами, отражающими культуру, обычаи и традиции многонационального населения Урала. Стоимость билета — от 400 до 1200 руб. Возрастное ограничение 6+.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Валерий Гергиев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Также в концертном зале имени Прокофьева 7 мая с объединенным симфоническим оркестром Мариинского и Большого театров выступит дирижер Валерий Гергиев. Концерт в Челябинске проходит в рамках 23-го Московского Пасхального фестиваля. В этом году мероприятие посвящено памяти таких композиторов, как Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский и Михаил Глинка, чьи произведения прозвучат на концерте. Помимо симфонической, также подготовлены хоровые и звонильные программы. Стоимость билета — от 4 до 7 тыс. руб. Возрастное ограничение 6+.

Спектакли

В Молодежном театре 4 мая состоится премьера спектакля «За рекой Смородиной», названного в честь одноименного сборника стихотворений поэтессы и военкора Анны Долгаревой. Как отмечают авторы постановки, река Смородина в русских былинах считалась одним из самых сложных испытаний на пути богатырей. Переправиться через реку значило вернуться из мира мертвых домой. Спектакль поставлен на основе стихотворений Анны Долгаревой, описавшей свой взгляд на происходящие события в стране. Стоимость билета — 800 руб. Возрастное ограничение 12+.

Выставки

В «Челябинском центре искусств» 7 мая откроется выставка «Арт-флора». На ней будут представлены живописные и графические работы с растительными мотивами, изображениями цветов и букетов. Авторами картин являются художники Челябинской области. Вход свободный. Возрастного ограничения нет.

Также 7 мая в «Челябинском центре искусств» откроется персональная выставка «Чудесный мир цветного стекла». Гости смогут увидеть работы местного художника Александра Уракова, создающего различные изделия в технике фьюзинг. Она подразумевает спекание цветного стекла в печи. Вход свободный. Возрастного ограничения нет.

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Мерзликин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Мерзликин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В челябинских кинотеатрах 8 мая состоится премьера фильма «Северный полюс». Кинокартина посвящена событиям 1962-го года, когда советская атомная подводная лодка К3 «Ленинский комсомол» совершила первый длительный поход подо льдом Северного Ледовитого океана. На борту находился экипаж под командованием военного моряка Льва Жильцова. Герои фильма сталкиваются с неисправностью подлодки, однако продолжают поход, чтобы продемонстрировать силу и стойкость Советского Союза во время холодной войны с США. Главные роли сыграли — Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова и другие. Стоимость билета в зависимости от кинотеатра и времени посещения можно узнать на официальных сайтах покупки билетов.

В кинотеатрах Челябинска 9 мая также выйдет в прокат фильм «Как я встретил ее маму». Главный герой Давид – уроженец Кавказа, хочет жениться на своей возлюбленной, однако этому препятствует ее строгая мать. Родственники юноши решили помочь ему, организовав похищение невесты. Однако вместо девушки Давида случайно воруют ее маму. Юноша представляет ее родственникам как избранницу своего дяди, и теперь вся семья планирует провести свадьбу, которую нельзя отменить. Главные роли сыграли Грант Тохатян, Мамука Патарава, Дмитрий Касилов, Наталья Щукина, Елизавета Кононова и другие. Стоимость билета в зависимости от кинотеатра и времени посещения можно узнать на официальных сайтах покупки билетов. Возрастное ограничение 12+.

Ольга Воробьева