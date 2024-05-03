Челябинское УФАС оштрафовало на 36 млн рублей 11 участников картеля на торгах

Управление ФАС России по Челябинской области выявило сговор на торгах по поставке медицинского оборудования. В организации картеля обвиняются 17 компаний, 11 из которых уже штрафованы на общую сумму 36 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2020-2021 годах участники картеля приняли участие в 49 торгах на поставку медицинского оборудования, в 46 из которых заказчиком выступало министерство здравоохранения Челябинской области. Компании использовали две схемы — «вальс-карусель» и «единственный поставщик». В первом случае участники заранее распределяли торги между собой, после чего на аукцион подавалось не менее двух заявок, тем самым создавая мнимую конкуренцию. При второй схеме одна из компаний при подаче заявки не устанавливала ценовое предложение. В результате выигрывал оставшийся участник с минимальной стоимостью контракта. По данным ФАС, общая сумма соглашений на 49 торгах составляла более 500 млн руб.

В организации картеля подозреваются 17 компаний из Челябинска, Магнитогорска, Кургана и других городов России, а также из Республики Башкортостан и Удмуртии. Нарушение закона о защите конкуренции уже установлены в действиях ООО «Медфармсервис», МЦ «Ника», «Регион-сервис», «Рим 2020», «Сиб-АПН», «МС», «МЛТ Сервис», ЗАО «Медсервис-регион», ООО «Медпроект-зауралье», «Орбимед», «Ижмедтех».

Ведомство рассматривает дело о привлечении к административной ответственности еще шести фигурантов — ООО «Газнефтеснаб», «Уральская компания», «Трансмед», «Фортмедтех», «Медицинские технологии», МТМ.

УФАС установило, что компании в рамках антиконкурентного соглашения использовали единую инфраструктуру, идентичное оформление свойств файлов заявок, одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты для получения ЭЦП, имели устойчивые финансовые взаимоотношения по договорам займа денег и поставки товара, снижали начальную цену контрактов на 2-4% и сговаривались при подаче коммерческих предложений.

Ольга Воробьева

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