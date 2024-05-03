В Челябинске ограничат движение на пяти улицах из-за репетиции парада

В центре Челябинска 7 мая пройдет генеральная репетиция Парада Победы. С 15 до 19 часов ряд улиц будут закрыты для движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

Проехать не получится на проспекте Ленина от улицы Красной до Свободы, по Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина, по Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса, а также по улице Елькина от Тимирязева до Воровского.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Ольга Воробьева

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