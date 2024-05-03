В Челябинске лакокрасочный завод пять лет загрязняет воздух без разрешения

Курчатовский районный суд Челябинска обязал ООО «Челябинский лакокрасочный завод “ФестПро”» оформить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в воздух. Предприятие пять лет работает без специального документа, сообщает прокуратура Челябинской области.

Иск в суд направила Челябинская природоохранная прокуратура. В ходе проверки было установлено, что завод по производству красок и лаков на основе полимеров загрязняет воздух в отсутствие специального разрешения, срок которого истек еще в 2019 году.

Надзорное ведомство внесло директору предприятия представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Но оно так и не было исполнено. После этого прокурор направил в суд заявление с требованием обязать лакокрасочный завод «Фест Про» оформить разрешение на выброс вредных веществ в атмосферу от стационарных источников. Иск полностью удовлетворен.

Челябинская природоохранная прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.

Юлия Гарипова

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