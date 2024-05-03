В Кургане уровень воды в реке Тобол упал ниже восьми метров

На утро 3 мая уровень воды в реке Тобол в Кургане составил 799 см, снизившись за сутки еще на 13 см. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

На сегодня остаются подтопленными 602 жилых и 6526 дачных домов в 10 населенных пунктах шести муниципалитетов. По-прежнему затоплены 11 участков автодорог и шесть мостов. За сутки в Кетовском округе и Кургане вода ушла из 46 жилых и 102 дачных домов, а также 78 приусадебных участков.

Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду в пострадавших населенных пунктах и дезинфицировать дома и дворы. За сутки откачено 37 тыс. кубометров с территории одного детского сада и семи домов.

Юлия Гарипова

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