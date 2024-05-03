Челябинская область в мае представит программу научно-технологического развития

В мае Челябинская область в числе 20 пилотных регионов представит на профильной комиссии свою программу научно-технического развития. Об этом сообщают в правительстве РФ со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«С 2023 года ведется работа по выстраиванию системы управления научно-технологическим развитием в регионах, — отметил зампред правительства. — В 20 пилотных субъектах завершается подготовка госпрограмм НТР. В 80 регионах определены руководители по научно-технологическому развитию — ими стали заместители глав субъектов».

По словам Дмитрия Чернышенко, эти меры ориентированы в том числе на синхронизацию обновленной стратегии научно-технологического развития РФ и социально-экономических целей регионов.

Госпрограммы субъектов должны включать федеральные и региональные меры поддержки в науке, инновационном предпринимательстве, высшем образовании, управлении интеллектуальной собственностью. Кроме того, документы содержат списки мероприятий по подготовке кадров и обеспечению трансфера технологий в приоритетных промышленных отраслях.

Артур Якушко