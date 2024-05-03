В Курганской области запретили весеннюю охоту на водоплавающих птиц

Из-за повышенной пожарной опасности в Курганской области запрещена охота на птиц. Ограничения будут действовать, пока в регионе не разрешат посещение лесов, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

По согласованию с Министерством природы России охота на селезней уток, гусей, казарок и других водоплавающих пернатых будет закрыта с 15 по 18 мая. Но срок запрета может увеличится в случае продления ограничений на посещение лесов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», особый противопожарный режим действует в Курганской области с 27 апреля. В его рамках с 28 апреля по 18 мая введен запрет на посещение лесов. Правительство Курганской области намерено выплачивать вознаграждение в размере 10 тыс. руб. жителям, сообщившим о виновниках природных пожаров. По 5 тыс. руб. заплатят за информацию о зауральцах, допустивших зарастание или захламление дворовой и придомовой территории.

Юлия Гарипова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте