Завершилось строительство контура здания «РМК-Арены»

В Челябинске завершилось возведение контура здания спортивного комплекса «РМК-арена». Ход строительства проконтролировали полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, сообщает пресс-служба правительства региона.

На сегодня построен монолитный железобетонный каркас здания, продолжается монтаж металлических конструкций кровли и инженерных коммуникаций, завершается возведение кирпичных стен и перегородок. Помимо этого, подрядчики приступили к монтажу металлических конструкций фасада. Внешний вид арены будет в стиле хай-тек. На фасаде разместят три светодиодных экрана общей площадью около 1 тыс. кв. В том числе над центральным входом планируют смонтировать первый в России экран с медиа-стеклом.

«Сегодня строительство спортивного комплекса на северо-западе Челябинска входит в число основных инвестиционных проектов региона, открытия которого без преувеличения ждут жители всего города. Уже сейчас на этапе строительства ясно, что РМК-Арена станет высокотехнологичным сооружением с самым передовым оборудованием», – сказал Алексей Текслер.

РМК-Арена станет тренировочной площадкой для региональных спортивных школ по единоборствам и игровым видам спорта. Также в проект включили аэротрубу для профессионального парашютного спорта. На сегодня полностью возведены железобетонные конструкции для аэродинамической трубы, подрядчик готов приступить к монтажу оборудования.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», строительство многофункционального спортивного комплекса на берегу реки Миасс на северо-западе Челябинска стартовало в сентябре 2021 года. Изначально планировалось, что его сдадут к концу 2023 года. Сейчас отрыть арену планируется к концу 2025 года. Объем инвестиций в проект превышает 5 млрд руб. Общая площадь комплекса превысит 35 тыс. кв. м. Вместимость — 8 тыс. человек на зрелищных мероприятиях и 5 тыс. болельщиков на спортивных состязаниях. По прогнозам, спорткомплекс смогут ежемесячно посещать порядка 100 тыс. человек. Здесь планируется проводить до 250 мероприятий ежегодно.

Юлия Гарипова

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