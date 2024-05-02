Житель Златоуста оформил десять кредитов и отдал мошенникам 4,5 млн рублей

В Челябинской области 52-летний житель Златоуста доверился мошенникам, поверив в получение легкого заработка на бирже. В результате потерпевший потерял 4,5 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, златоустовец наткнулся в социальной сети на рекламу о получении пассивного дохода на бирже и перешел по указанной в ней ссылке. Ему позвонил в мессенджере неизвестный и представился брокером биржевой площадки, уверив в получении прибыли. В течение двух дальнейших недель потерпевший оформил десять кредитов на сумму 3,8 млн руб., чтобы перевести их на счета мошенников, а также использовал и свои накопления.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ольга Воробьева

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