Новым исполняющим обязанности главы Кургана стал Антон Науменко

Исполняющий обязанности главы Кургана сменился второй раз за неделю. Получившая полномочия градоначальника в прошлую пятницу Юлия Гурьянова отказалась от должности, ее заявлении депутаты гордумы рассмотрели сегодня на внеочередном совещании. Об этом сообщили в пресс-службе представительного органа. Новым врио главы стал Антон Науменко, недавно назначенный первым заместителем мэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Кургана Фото: пресс-служба администрации Кургана

Также в гордуме со ссылкой на спикера Игоря Прозорова сообщают, что очередной конкурс по отбору кандидатур на должность главы признан несостоявшимся. Оба кандидата — занимавшая должность врио до Юлии Гурьяновой Анастасия Аргышева и Дмитрий Жуковский — отказались от участия в процедуре. Решение конкурсной комиссии об отмене конкурса поступило в думу сегодня, добавил господин Прозоров.

Должность главы Кургана до января этого года занимала Елена Ситникова. В конце декабря ее задержали правоохранительные органы и предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным СМИ, речь идет о последствиях пожаров 2023 года. Суд назначил госпоже Ситниковой меру пресечения в виде запрета определенных действий. В январе она ушла в отставку, как сообщалось, по состоянию здоровья.

Анастасия Аргышева сложила полномочия на прошлой неделе, после совещания по ликвидации последствий паводка с президентом Владимиром Путиным, когда глава государства выразил недоумения отсутствием в городе главы и поручил «проводить соответствующие мероприятия и выборы организовать».

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