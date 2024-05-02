Из ТЛЦ «Южноуральский» отправлен первый агроэкспресс в Индию

В Челябинской области с железнодорожной станции Формачево торгово-логистического центра «ТЛК Южноуральский» отправлен первый полносоставный агроэкспресс с овсяными хлопьями и крупами в Индию. Груз общим весом около 62 т направили по восточному маршруту МТК «Север – Юг», сообщает пресс-служба АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Предварительно, 31 контейнер,загруженный на предприятии ООО «Ресурс ТМ Увелка», пробудет в пути в Индию около 35 суток. Через Казахстан груз доедет до станции Сарахс в Туркменистане, после чего его перегрузят на европейскую железнодорожную колею шириной 1435 мм и направят через Иран в порт Бендер Аббас. Оттуда контейнеры по морю попадут в индийский порт Мундра.

В пресс-службе АО «ГТЛК» отмечают, что в дальнейшем объем грузов агропромышленного комплекса, перевезенных в Индию, может составить 100 тыс. т в год.

Ольга Воробьева

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