Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Автозавод «Урал» попал в новый список антироссийских санкций США

Министерство финансов США обновило список антироссийских санкций, включивший в себя около 300 объектов. Среди них челябинский автозавод «Урал», а также его генеральный директор Павел Яковлев, сообщает «РБК» со ссылкой на ведомство.

В список вошли предприятия и лица, которые, по мнению Минфина США, связаны с военно-промышленной базой России. Санкции направлены, как против отечественных предприятий, так и зарубежных из Китая, Бельгии, Турции, Словакии, ОАЭ и других стран.

Ольга Воробьева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...