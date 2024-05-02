Автозавод «Урал» попал в новый список антироссийских санкций США

Министерство финансов США обновило список антироссийских санкций, включивший в себя около 300 объектов. Среди них челябинский автозавод «Урал», а также его генеральный директор Павел Яковлев, сообщает «РБК» со ссылкой на ведомство.

В список вошли предприятия и лица, которые, по мнению Минфина США, связаны с военно-промышленной базой России. Санкции направлены, как против отечественных предприятий, так и зарубежных из Китая, Бельгии, Турции, Словакии, ОАЭ и других стран.

Ольга Воробьева

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