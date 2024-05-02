В Челябинской области рыбак утонул в озере Акакуль

На озере Акакуль в Аргаяшском районе погиб житель Челябинска. Он приехал на рыбалку с семьей, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

Трагическое происшествие случилось 29 апреля. Вечером один из членов семьи уплыл рыбачить на надувной лодке, но спустя час не вернулся. Оставшиеся на берегу родственники попытались самостоятельно найти пропавшего. Они заметили лодку, но человека в ней не было. Тогда родственники сообщили о происшествии спасателям.

Рыбак был в спасательном жилете, поэтому оставалась надежда, что ему еще можно помочь, однако ночные спасательные работы результата не принесли. На рассвете тело челябинца обнаружили другие рыбаки в полукилометре от места происшествия.

Устанавливаются причины и обстоятельства гибели южноуральца.

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Юлия Гарипова