В Челябинске 9 мая выступит Григорий Лепс

В честь Дня Победы в Челябинске с концертной программой «Мы эту победу вовек на забудем» выступит артист Григорий Лепс, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Концерт пройдет 9 мая на площади у Торгового центра в 17:00. Помимо Григория Лепса перед зрителями выступят артисты региона, эстрадный оркестр Антона Бугаева и воспитанники детских школ искусств.

Ранее в правительстве Челябинской области сообщили об отмене праздничных салютов 1 и 9 мая.

Ольга Воробьева

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