Цена нефти Brent опустилась ниже $85 за баррель впервые с 15 марта

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE сегодня, 1 мая, снижалась на 1,08%, до $84,99 за баррель. Она опустилась ниже $85 за баррель впервые с 15 марта.

По данным на 14:05, стоимость нефти Brent снизилась на 1,34%, она торгуется на уровне $85,17 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне подешевел на 1,51%, до $80,69 за баррель.

В конце апреля котировки марки Brent колебались в диапазоне от $87 до $90 за баррель. На этом фоне морской экспорт российской нефти достиг максимального уровня за 11 месяцев: среднесуточный объем поставок рос на 16,5%, почти до 4 млн баррелей. Как сообщал Bloomberg, доходы от продажи сырья за этот период составили $2,1 млрд.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Нефть вливается в бюджет».

Лаура Кеффер