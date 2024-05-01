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Коммерсантъ FM
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Стоимость биткойна опускалась ниже $57 тыс. впервые с 28 февраля

Стоимость биткойна в ходе торгов достигала $56,82 тыс. В последний раз стоимость цифровой валюты опускалась ниже $57 тыс. 28 апреля. По состоянию на 12:09 валюта снижается в цене на 7,97%, до $57,012, следует из данных Coindesk.

Биткойн начал дешеветь в начале апреля. Он падал в цене в том числе на фоне новостей об атаке Ирана на Израиль. В середине месяца стоимость биткойна падала ниже $60 тыс. Эксперты связывали динамику с риторикой ФРС и обострением геополитической ситуации. Они допускали, что коррекция продлится не менее трех месяцев, а котировки снизятся на 25–30%.

Подробности — в публикации «Ъ» «У биткойна временно закончился рост».

Лаура Кеффер

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