В Курганской области количество подтопленных домов за сутки снизилось на тысячу

В Курганской области остаются подтопленными более 1,1 тыс. жилых и свыше 6,7 тыс. дачных домов, сообщило региональное ГУ МЧС. Вчера, 28 апреля, в области были подтоплены 2102 жилых и 6849 дачных домов. Их общее количество за сутки снизилось более чем на тысячу.

«По состоянию на 29 апреля, остаются затопленными в семи муниципальных образованиях в 26 населенных пунктах 1147 жилых домов, 6773 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог»,— говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в Telegram.

Уточняется, что за сутки освободились от воды дома в четырех муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Кетовский муниципальные округа, Курган) в 12 населенных пунктах (Ялым, Межборное Притобольного МО, Иковское Белозерского МО, Темляково, Лаптева, Шкодинское, Лесниково, Костоусово, Галкино-2, Борки, Кетово Кетовского муниципального округа, Курган).

С 8 апреля в Курганской области из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора региона Вадима Шумкова, ущерб от стихийного бедствия может составить 4–9 млрд руб. С начала месяца паводки охватили уже 34 региона РФ. Генпрокурор Игорь Краснов считает, что одной из причин весеннего затопления российских регионов стало отсутствие полноценных гидрологических наблюдений.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «На реках прокурорских».

Лаура Кеффер