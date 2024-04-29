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Коммерсантъ FM
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В Курганской области количество подтопленных домов за сутки снизилось на тысячу

В Курганской области остаются подтопленными более 1,1 тыс. жилых и свыше 6,7 тыс. дачных домов, сообщило региональное ГУ МЧС. Вчера, 28 апреля, в области были подтоплены 2102 жилых и 6849 дачных домов. Их общее количество за сутки снизилось более чем на тысячу.

«По состоянию на 29 апреля, остаются затопленными в семи муниципальных образованиях в 26 населенных пунктах 1147 жилых домов, 6773 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог»,— говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в Telegram.

Уточняется, что за сутки освободились от воды дома в четырех муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Кетовский муниципальные округа, Курган) в 12 населенных пунктах (Ялым, Межборное Притобольного МО, Иковское Белозерского МО, Темляково, Лаптева, Шкодинское, Лесниково, Костоусово, Галкино-2, Борки, Кетово Кетовского муниципального округа, Курган).

С 8 апреля в Курганской области из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора региона Вадима Шумкова, ущерб от стихийного бедствия может составить 4–9 млрд руб. С начала месяца паводки охватили уже 34 региона РФ. Генпрокурор Игорь Краснов считает, что одной из причин весеннего затопления российских регионов стало отсутствие полноценных гидрологических наблюдений.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «На реках прокурорских».

Фотогалерея

Паводок в Курганской области

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Затопленная база поисково-спасательной службы Курганской области

Затопленная база поисково-спасательной службы Курганской области

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Затопленный пешеходный мост через реку Тобол

Затопленный пешеходный мост через реку Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Затопленная территория гаражного кооператива

Затопленная территория гаражного кооператива

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Перелив реки Тобол через шоссе Тюнина. 15 апреля уровень воды в реке превысил неблагоприятные значения, поднявшись до 704 см

Перелив реки Тобол через шоссе Тюнина. 15 апреля уровень воды в реке превысил неблагоприятные значения, поднявшись до 704 см

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Местные жители на территории затопленного гаражного кооператива

Местные жители на территории затопленного гаражного кооператива

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Жительницы Кургана во время подтопления дачных участков

Жительницы Кургана во время подтопления дачных участков

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Два вездехода, направленные курганской компанией «Вездеходы “Бурлак”» на борьбу с наводнением

Два вездехода, направленные курганской компанией «Вездеходы “Бурлак”» на борьбу с наводнением

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в автомобиле на фоне перелива реки Тобол через шоссе

Сотрудники МЧС России в автомобиле на фоне перелива реки Тобол через шоссе

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Министр МЧС РФ Александр Куренков (на фото в центре) и губернатор Курганской области Вадим Шумков (на фото слева) во время посещения дамбы на улице Климова в Кургане

Министр МЧС РФ Александр Куренков (на фото в центре) и губернатор Курганской области Вадим Шумков (на фото слева) во время посещения дамбы на улице Климова в Кургане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Министр МЧС Александр Куренков во время посещения дамбы на улице Климова в Кургане

Министр МЧС Александр Куренков во время посещения дамбы на улице Климова в Кургане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Спасатели осматривают мост на реке Тобол

Спасатели осматривают мост на реке Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Мужчина на подтопленной остановке общественного транспорта

Мужчина на подтопленной остановке общественного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Противопаводковые заграждения на набережной реки Тобол

Противопаводковые заграждения на набережной реки Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Эвакуированные жители Кургана

Эвакуированные жители Кургана

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Уборка мусора после снижения уровня воды в реке Тобол

Уборка мусора после снижения уровня воды в реке Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Житель с канистрой с питьевой водой

Житель с канистрой с питьевой водой

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Затопленная территория городского пляжа после подъема уровня воды в реке Тобол

Затопленная территория городского пляжа после подъема уровня воды в реке Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

8 апреля в Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка

8 апреля в Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

По данным местного управления МЧС, в Курганской области затоплены 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог

По данным местного управления МЧС, в Курганской области затоплены 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Борьбу с паводком ведут свыше 1,8 тыс. человек и более 600 единиц техники

Борьбу с паводком ведут свыше 1,8 тыс. человек и более 600 единиц техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

К 12 апреля из-за паводка эвакуировали около 6,9 тыс. человек

К 12 апреля из-за паводка эвакуировали около 6,9 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Священнослужитель во время молитвы у ворот жилого частного дома в районе села Звериноголовское

Священнослужитель во время молитвы у ворот жилого частного дома в районе села Звериноголовское

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

К 12 апреля в Кургане уровень воды в реке Тобол вырос до 404 см, а в селе Звериноголовское снизился до 1002 см

К 12 апреля в Кургане уровень воды в реке Тобол вырос до 404 см, а в селе Звериноголовское снизился до 1002 см

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Глава региона Вадим Шумков сообщал, что если уровень воды в Тоболе достигнет 14 м, то нужно будет эвакуировать около 280 тыс. человек

Глава региона Вадим Шумков сообщал, что если уровень воды в Тоболе достигнет 14 м, то нужно будет эвакуировать около 280 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

По состоянию на 12 апреля дома затоплены в девяти населенных пунктах четырех муниципальных округов — Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском

По состоянию на 12 апреля дома затоплены в девяти населенных пунктах четырех муниципальных округов — Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Мужчина укладывает мешки с песком в центре города на набережной реки Тобол

Мужчина укладывает мешки с песком в центре города на набережной реки Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

К вечеру 11 апреля движение воды замедлилось до 20 км/сутки

К вечеру 11 апреля движение воды замедлилось до 20 км/сутки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Водомерный пост на реке Тобол

Водомерный пост на реке Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

МЧС прогнозирует затопление 62 населенных пунктов, 4,3 тыс. домов, 5,5 тыс. приусадебных участков и 600 дачных участков

МЧС прогнозирует затопление 62 населенных пунктов, 4,3 тыс. домов, 5,5 тыс. приусадебных участков и 600 дачных участков

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пострадавшие в пункте временного размещения

Пострадавшие в пункте временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В пунктах временного размещения оказались 867 человек

В пунктах временного размещения оказались 867 человек

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Экскаватор забирает мешки с песком для укрепления дамбы в Кургане

Экскаватор забирает мешки с песком для укрепления дамбы в Кургане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пик паводка в регионе ожидается 14-15 апреля

Пик паводка в регионе ожидается 14-15 апреля

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Скульптура Посейдона в парке в Кургане

Скульптура Посейдона в парке в Кургане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

13 апреля губернатор Вадим Шумков сообщил, что крайне мало жителей покинуло Курган

13 апреля губернатор Вадим Шумков сообщил, что крайне мало жителей покинуло Курган

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Мешки с песком у Кировского моста в Кургане

Мешки с песком у Кировского моста в Кургане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В Кургане на всем протяжении реки Тобол укрепляют дамбу с помощью мешков с песком

В Кургане на всем протяжении реки Тобол укрепляют дамбу с помощью мешков с песком

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Мешки с песком на набережной в центре Кургана

Мешки с песком на набережной в центре Кургана

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Местная жительница с собаками в муниципальном приюте в Кургане

Местная жительница с собаками в муниципальном приюте в Кургане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Шкала водомерного поста на берегу реки Тобол

Шкала водомерного поста на берегу реки Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Экскаватор устраняет затор из мусора под мостом, чтобы не тормозить водяной поток

Экскаватор устраняет затор из мусора под мостом, чтобы не тормозить водяной поток

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Работа экскаватора в Кургане

Работа экскаватора в Кургане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудник МЧС во время установки водоналивной рукавной противопаводковой дамбы в Кургане

Сотрудник МЧС во время установки водоналивной рукавной противопаводковой дамбы в Кургане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Аварийная бригада устанавливает водоналивные рукавные противопаводковые дамбы

Аварийная бригада устанавливает водоналивные рукавные противопаводковые дамбы

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Вышедшая из берегов река Тобол

Вышедшая из берегов река Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Затопленная база поисково-спасательной службы Курганской области

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Затопленный пешеходный мост через реку Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Затопленная территория гаражного кооператива

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Перелив реки Тобол через шоссе Тюнина. 15 апреля уровень воды в реке превысил неблагоприятные значения, поднявшись до 704 см

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Местные жители на территории затопленного гаражного кооператива

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Жительницы Кургана во время подтопления дачных участков

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Два вездехода, направленные курганской компанией «Вездеходы “Бурлак”» на борьбу с наводнением

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в автомобиле на фоне перелива реки Тобол через шоссе

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Министр МЧС РФ Александр Куренков (на фото в центре) и губернатор Курганской области Вадим Шумков (на фото слева) во время посещения дамбы на улице Климова в Кургане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Министр МЧС Александр Куренков во время посещения дамбы на улице Климова в Кургане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Спасатели осматривают мост на реке Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Мужчина на подтопленной остановке общественного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Противопаводковые заграждения на набережной реки Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Эвакуированные жители Кургана

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Уборка мусора после снижения уровня воды в реке Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Житель с канистрой с питьевой водой

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Затопленная территория городского пляжа после подъема уровня воды в реке Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

8 апреля в Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

По данным местного управления МЧС, в Курганской области затоплены 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Борьбу с паводком ведут свыше 1,8 тыс. человек и более 600 единиц техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

К 12 апреля из-за паводка эвакуировали около 6,9 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Священнослужитель во время молитвы у ворот жилого частного дома в районе села Звериноголовское

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

К 12 апреля в Кургане уровень воды в реке Тобол вырос до 404 см, а в селе Звериноголовское снизился до 1002 см

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Глава региона Вадим Шумков сообщал, что если уровень воды в Тоболе достигнет 14 м, то нужно будет эвакуировать около 280 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

По состоянию на 12 апреля дома затоплены в девяти населенных пунктах четырех муниципальных округов — Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Мужчина укладывает мешки с песком в центре города на набережной реки Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

К вечеру 11 апреля движение воды замедлилось до 20 км/сутки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Водомерный пост на реке Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

МЧС прогнозирует затопление 62 населенных пунктов, 4,3 тыс. домов, 5,5 тыс. приусадебных участков и 600 дачных участков

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пострадавшие в пункте временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В пунктах временного размещения оказались 867 человек

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Экскаватор забирает мешки с песком для укрепления дамбы в Кургане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пик паводка в регионе ожидается 14-15 апреля

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Скульптура Посейдона в парке в Кургане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

13 апреля губернатор Вадим Шумков сообщил, что крайне мало жителей покинуло Курган

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Мешки с песком у Кировского моста в Кургане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В Кургане на всем протяжении реки Тобол укрепляют дамбу с помощью мешков с песком

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Мешки с песком на набережной в центре Кургана

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Местная жительница с собаками в муниципальном приюте в Кургане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Шкала водомерного поста на берегу реки Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Экскаватор устраняет затор из мусора под мостом, чтобы не тормозить водяной поток

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Работа экскаватора в Кургане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудник МЧС во время установки водоналивной рукавной противопаводковой дамбы в Кургане

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Аварийная бригада устанавливает водоналивные рукавные противопаводковые дамбы

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Вышедшая из берегов река Тобол

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Лаура Кеффер

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