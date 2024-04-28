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Коммерсантъ FM
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Уровень воды в реке Ишим снова вырос на всех ключевых точках

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что уровень воды в реке Ишим за последние сутки снова вырос. По его словам, в некоторых районах наблюдается повторный подъем уровня воды.

«Уровень воды в реке Ишим, как и прогнозировали гидрологи, снова вырос. Причем на всех ключевых точках сразу. В селе Ильинка за прошедшие сутки плюс 4 см, в городе Ишиме плюс 13 см, в селе Абатское плюс 12 см, в селе Викулово плюс 74 см»,— написал Александр Моор в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что уровень воды в Абатском достиг 1209 см. На насыпи и дамбы, по его словам, в районе села действует большая нагрузка, которая вызвана сформированной ветром волной.

Рост уровня воды в реке Тобол замедлился, добавил Александр Моор. Вблизи села Упорово уровень воды, как сообщил губернатор, составляет 708 см. Он уточнил, что максимальный подъем реки на этом участке ожидается 30 апреля.

Сильные паводки в Тюменской, Оренбургской, Курганской и других областях начались в апреле. По последним данным, подтопленными остаются 11,5 тыс. жилых домов и 17,9 тыс. приусадебных участков. Пострадавшими от паводка признали 46 тыс. человек, всего заявления подало более 400 тыс. жителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чтоб не паводно было».

Петр Бузлаев

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В Алтайском крае подтоплены 47 населенных пунктов

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Спасатели откачали более 129 тыс. кубометров воды в Алтайском крае

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае подтоплены 139 жилых домов и 816 дворов

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Из зоны подтопления в Оренбургской области эвакуированы 1376 человек

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

В Оренбургской области подтоплены 554 жилых дома и 2742 приусадебных участка

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

В Мордовии оказались подтоплены 48 жилых домов и 426 приусадебных участков

Фото: ГУ МЧС России по Мордовии

В пунктах временного размещения в Алтайском крае оказались 35 человек

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Самарской области были подтоплены 36 жилых домов и 226 приусадебных участков

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Мордовии также затопило 14 низководных мостов и шесть автомобильных дорог

Фото: ГУ МЧС России по Мордовии

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