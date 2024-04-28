Уровень воды в реке Ишим снова вырос на всех ключевых точках

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что уровень воды в реке Ишим за последние сутки снова вырос. По его словам, в некоторых районах наблюдается повторный подъем уровня воды.

«Уровень воды в реке Ишим, как и прогнозировали гидрологи, снова вырос. Причем на всех ключевых точках сразу. В селе Ильинка за прошедшие сутки плюс 4 см, в городе Ишиме плюс 13 см, в селе Абатское плюс 12 см, в селе Викулово плюс 74 см»,— написал Александр Моор в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что уровень воды в Абатском достиг 1209 см. На насыпи и дамбы, по его словам, в районе села действует большая нагрузка, которая вызвана сформированной ветром волной.

Рост уровня воды в реке Тобол замедлился, добавил Александр Моор. Вблизи села Упорово уровень воды, как сообщил губернатор, составляет 708 см. Он уточнил, что максимальный подъем реки на этом участке ожидается 30 апреля.

Сильные паводки в Тюменской, Оренбургской, Курганской и других областях начались в апреле. По последним данным, подтопленными остаются 11,5 тыс. жилых домов и 17,9 тыс. приусадебных участков. Пострадавшими от паводка признали 46 тыс. человек, всего заявления подало более 400 тыс. жителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чтоб не паводно было».

Петр Бузлаев