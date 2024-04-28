В Оренбургской области за сутки от воды освободились 794 дома и 1142 участка

В Оренбургской области за сутки от воды освободилось 794 жилых дома и 1142 приусадебных участка, следует из сообщения правительства региона в Telegram. Всего на территории области освобождено от воды 22 549 жилых домов и 38 767 участков.

Согласно сообщению регионального правительства, за сутки местные власти организовали санитарную обработку 2224 домов и 590 участков. Комиссия по оценке жилья за сутки исследовала 806 домов.

За сутки электричество было восстановлено 1408 абонентам, подача газа восстановлена для 2566 потребителей. Кроме того, было очищено 10 км дорожного полотна.

В сообщении правительства говорится, что за минувший день от гепатита А были вакцинированы 8472 жителя. За все время паводков были вакцинированы 150 115 человек, из них 63 363 ребенка.

Сильные паводки начались в апреле в Оренбургской, Тюменской, Курганской и других областях. По информации на утро 26 апреля, в регионе подтоплено более 11,5 тыс. жилых домов и свыше 17,9 тыс. приусадебных участков. Пострадавшими от паводков признали 46 тыс. жителей, всего заявления подали более 400 тыс. человек. По данным на 27 апреля, оренбуржцы получили 1 млрд 279 млн руб. выплат.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чтоб не паводно было».