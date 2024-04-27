В ресторанах аэропорта Домодедово железные приборы заменили на пластиковые

Рестораны, кафе и бизнес-залы в аэропорту Домодедово на период майских праздников заменили металлические столовые приборы на пластиковые из-за угрозы терактов. Информацию об этом «РИА Новости» подтвердила компания «Росинтер Ресторантс Холдинг» (управляет сетями «Il Патио», «Планета суши» и другими).

«Да, действительно, в "Домодедово" заменили приборы на пластиковые на период праздничных дней»,— заявил представитель компании. Уточняется, что в других аэропортах в настоящий момент «пока такого нет».

Сообщения о том, что из-за угрозы терактов в ресторанах аэропорта Домодедово пропали все железные столовые приборы, появилась накануне в новостных Telegram-каналах. В публикациях говорилось, что к подобной мере планируют прибегнуть и в других аэропортах страны. Отмечалось, что железные приборы могут исчезнуть и на самих воздушных суднах. Меры по борьбе с терроризмом начали ужесточать после теракта 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Жертвами нападения стали 144 человека, 551 пострадал.

О расследовании дела о теракте — в публикации «Ъ» «Теракт до Киева доведет».