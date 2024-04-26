Руководитель практики «Медицина и фармацевтика» RosExpert Алена Турбенева — о том, какие лидеры будут нужны фармрынку в ближайшем будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель практики «Медицина и фармацевтика» RosExpert Алена Турбенева

Фото: Предоставлено пресс-службой RosExpert Руководитель практики «Медицина и фармацевтика» RosExpert Алена Турбенева

Фото: Предоставлено пресс-службой RosExpert

Российская фармацевтическая отрасль сегодня растущий рынок. Импортозамещение, ставка на собственные инновации, создание полного цикла разработки и производства лекарственных средств, медицинского оборудования и изделий медицинского назначения — вот тренды, которые мы видим на отечественном рынке в последние два года.

Сегодня фарминдустрии оказывается мощная финансовая господдержка. Во-первых, активно реализуется государственная стратегия «Фарма-2030», направленная на улучшение медицинской помощи населению. Во-вторых, государственное финансирование получили разработки аналогов зарубежных медицинских препаратов. Сегодня в Россию импортируется 95% фармсубстанций — активных компонентов, необходимых для изготовления лекарственных средств. Однако в будущем ситуация изменится: в России планируется наладить свое производство субстанций. Эти вызовы рынка требуют новых высококвалифицированных руководителей, которые смогут успешно с ними справиться.

Перед руководителями фармкомпаний и СЕО встал вопрос, готовы ли они к такой перезагрузке. Считается, что фармацевтический рынок управленческих кадров более консервативен и закрыт по сравнению с другими. Можно сказать, что есть даже небольшой снобизм. Реализовывая проекты по найму топ-менеджеров в фармкомпании, мы замечали, что многие владельцы компаний и руководители высшего звена до сих пор просят найти им управленцев только из фарминдустрии и не готовы рассматривать топ-менеджеров из других отраслей. В отличие от других рынков, в фарме особенно заметно деление на «свой-чужой».

Такой консервативный подход к поиску топ-менеджеров для фармрынка можно объяснить тем, что в отрасли много регуляторных ограничений, о которых должны знать потенциальные руководители и хорошо в них разбираться. Отсюда осторожность, безопасность и меньший аппетит к риску. Чего, например, не скажешь про индустрию потребительских товаров (FMCG) и розничной торговли, где востребованы совсем другие лидеры — те, кто готов быстро тестировать, анализировать (буквально на ежедневной основе) и внедрять новые идеи и подходы. Другая особенность фармрынка: здесь очень важна профессиональная репутация. Это довольно закрытое сообщество, где «все друг друга знают» и стараются не запятнать свой имидж, чтобы обеспечить успешную карьерную историю.

В ближайшие два года фарминдустрии потребуются новые управленцы, способные запускать и управлять большими производствами. Вырастет спрос на директоров по производству, руководителей R&D-направлений. Сегодня на российском рынке таких специалистов мало: вузы только начали их выпускать.

Развитие отечественной фарминдустрии напрямую связано с господдержкой. Сегодня это рынок больших возможностей: будут появляться предприятия полного цикла, а не усеченного, как было раньше, продолжится разработка и внедрение локальных фармацевтических препаратов, оборудования и инструментов. Это потребует времени и огромных инвестиций, а также лидеров, готовых действовать в условиях жесткой конкуренции и высокой неопределенности, владеющих навыками стратегического управления и кризис-менеджмента и умением создавать и развивать сильные управленческие команды.

Консервативным менеджерам фармотрасли придется меняться: от них потребуются такие качества, как открытость, готовность к цифровизации, внедрению смелых инноваций. Директора по информационным технологиям и трансформации, директора по омниканальным продажам, директора по логистике и цепочкам поставки нового уровня, а также руководители по развитию бизнеса, способные для усиления продуктового портфеля найти новые эффективные возможности, будут в топе востребованных позиций.